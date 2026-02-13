Mehr als 17 Millionen Menschen folgen Influencerin Mikayla Nogueira auf TikTok. Auf der Plattform veröffentlicht die Content Creatorin vor allem Videos zu ihren kreativen Make-up-Looks. Doch die Fans machen sich Sorgen, denn die 27-Jährige berichtet, dass sie und ihr Ehemann beschlossen haben, sich scheiden zu lassen.

Scheidung nach 2 Jahren Ehe "Ich lasse mich scheiden", sagt die Influencerin in einem Video, das mehr als 9,7 Millionen Views hat. "Cody und ich lieben uns so sehr. Wir würden buchstäblich alles füreinander tun. Ich möchte, dass ihr das alle wisst." Die Content Creatorin betont, dass sie "keine Details" zu dem Scheidungsgrund bekanntgeben werde.

Was ist der Trennungsgrund? Der Grund, warum sie die Scheidung im Netz öffentlich macht, sei vor allem, um Cody zu beschützen. "Niemand heiratet, um sich scheiden zu lassen. Aber was ich euch sagen kann ist, dass es einvernehmlich ist." Ihr Ex-Partner würde jeden Tag mit ihr im Kontakt stehen, zum Abendessen vorbeikommen und die gemeinsamen Hunde besuchen.

Nogueira betont, dass sie und ihr Noch-Ehemann fünf Jahre lang ein Paar waren, zwei davon waren sie verheiratet. Die 27-Jährige würde "nichts" bereuen und ihr sei bewusst, dass sich im Netz zahlreiche Spekulationen zur Trennung verbreiten werden.

Influencerin spricht über Drogensucht ihres Ex-Mannes "Ich möchte euch versichern, dass keine Spekulationen, keine Behauptungen darüber, warum wir uns scheiden lassen, keine Videos von Klatschseiten oder Drama-Kanälen wissen, warum Cody und ich diese Entscheidung getroffen haben. Die einzigen Menschen, die wissen, warum Cody und ich diese Entscheidung getroffen haben, sind Cody und ich. Das möchte ich ganz klarstellen“, erklärte die Beauty-YouTuberin weiter.

Die Scheidungs-News wurden knapp ein Jahr, nachdem Cody in eine Entzugsklinik eingeliefert wurde, veröffentlicht. Nogueira bat ihre Fans, die Suchterkrankung ihres Ex-Partners aus den Spekulationen herauszuhalten, da "es sich um zwei getrennte Dinge handelt". "Es ist schon schwer genug, süchtig zu sein und darum zu kämpfen, clean zu bleiben", sagte die Content Creatorin weiter. Anschließend gab sie bekannt, dass sie und Cody irgendwann im Jahr 2025 die Entscheidung getroffen hatten, sich scheiden zu lassen.

Dezember 2024: Stress wegen TikTok-Content? Bereits Ende 2024 berichtete die Content Creatorin, dass es ihr nicht gut gehen würde. Laut eigenen Angaben würde sie ständig in Tränen ausbrechen. "Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Job nicht richtig performen kann", erzählt die TikTokerin in einem aktuellen Video, in dem sie sich schminkt. "Ich liebe es Content zu machen, aber jedes Mal, wenn ich vor der Kamera sitze, habe ich keine Energie. Ich weine einfach nur."

Die US-Amerikanerin bedankt sich bei ihnen Fans, dass sie so "nachsichtig" mit ihr seien, obwohl in der letzten Zeit weniger Content von Nogueira online gegangen ist. "Es tut mir wirklich leid", erklärt die Content Creatorin. "Ich weiß, viele von euch machen sich Sorgen, ich tue es auch, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich viel Unterstützung in meinem Privatleben habe."

Bereits vor Weihnachten veröffentlichte die Influencerin ein Video, in dem sie unter Tränen berichtet, dass sie sich jeden Abend in den Schlaf weinen würde. Im Netz macht die Content Creatorin zurzeit kein Geheimnis daraus, dass es ihr nicht gutgeht. Nogueira habe das Gefühl, dass sie ein Stück ihrer "Menschlichkeit" verloren hätte, die jetzt langsam wieder zurückkommt.

Die vielen Betrugsvorwürfe gegen Mikayla Nogueira Im letzten Jahr wurde der Influencerin mehrmals vorgeworfen, dass sie ihre Fans betrügen würde. So soll sie beim Bewerben einer Mascara künstliche Wimpern getragen haben, um einen besseren Effekt zu imitieren. Bei der Anwendung einer Foundation soll sie auch mehrere Schichten aufgetragen haben, um ihre Follower und Followerinnen ins Licht zu führen. Im Netz wurde ihr zudem mehrmals vorgeworfen, dass sie zahlreiche Filter anwenden würde, um sich selbst und ihre Make-up-Looks "perfekter" aussehen zu lassen.