Dieser Fall aus Griechenland sorgt für Kopfschütteln: Eine Frau wandte sich an die Künstliche Intelligenz (KI) ChatGPT, um sich die Zukunft vorhersagen zu lassen. Dafür schickte sie dem Programm Fotos der Kaffeetassen von sich und ihres Mannes, in der noch etwas Kaffeesatz enthalten war. Die Userin wollte, dass die KI interpretiert, was die Reste des Getränks über ihre gemeinsame Zukunft hervorsagt.