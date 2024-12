Hochzeit auf den ersten Blick 2024: Welche Paare sind noch zusammen?

Die 11. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" neigt sich dem Ende zu. Sechs Paare, die aufgrund der Einschätzung von Experten besonders gut harmonieren sollen, hatten ihr erstes Blind Date vor dem Traualtar und gaben sich das Jawort.

Beim großen Finale am 23. Dezember auf SAT.1 geben die frisch Vermählten bekannt, ob sie zusammenbleiben und sich weiter kennenlernen möchten oder sich für eine Scheidung entschieden haben.

Wer sind die sechs Paare? Zwölf Singles nahmen an der diesjährigen Staffel teil und heirateten einen oder eine Unbekannte im TV. Diese sechs Hochzeitspaare wurden als perfektes Match auserkoren: Pia (27) und Toni (31)

(27) und (31) Michelle (32) und Fabian (38)

(32) und (38) Emma (25) und Christian (31)

(25) und (31) Jenny (39) und Martin (46)

(39) und (46) Desiree (37) und Marco (44)

(37) und (44) Francisca (30) und Kevin (34)

Noch ist nicht offiziell bekannt, welche Liebesbeziehung Bestand hatte, doch erste Spekulationen gibt es bereits. Auch die Vorschau auf die noch kommenden Folgen gibt einen Einblick, welche Paare harmonieren und bei wem der Haussegen schon in den Flitterwochen schief hing.

Pia und Toni: Zu viele Unstimmigkeiten? Pia (27) und Toni (31) waren das erste Paar, das sich in Staffel 11 in einer emotionalen Zeremonie das Jawort gegeben hat. Auch bei der Hochzeitsreise nach Japan sah es auf den ersten Blick ganz danach aus, als würde das Paar wunderbar harmonieren. Doch schnell zeigte sich, dass Pia in so manchen Bereichen Herausforderungen sieht. Tonis Unselbstständigkeit, seine mangelnde Erfahrungen – er hatte noch nie eine Partnerschaft – sowie die Entfernung von rund 800 Kilometer machen der 27-Jährige zu schaffen. Toni sieht das Ganze zuversichtlicher: "Wir wissen noch viel zu wenig übereinander. Stand jetzt, würde ich sagen: Ja, wir wollen uns weiter kennenlernen." Ob sich das Paar doch noch näherkommt oder die Ehe scheitert, wird spätestens beim Finale enthüllt.

Michelle und Fabian: "Die Luft ist langsam raus!" Auch wenn es während der Flitterwochen in Singapur schon zu mehreren Streitereien kam und der Abschluss der Reise nicht gerade rosig aussah (Michelle: "Die Luft ist langsam raus"), gelten sie nach wie vor als einer der Hoffnungsträger der Show. Nach einer kurzen Pause besuchte Michelle, die im Ruhrgebiet zu Hause ist, Fabian in seiner Heimat Illertissen in Bayern. Fabian hat seine Wohnung für seine Angetraute hergerichtet und wollte es ihr mit Liebesbotschaften und selbst gebauter Nachttischlampe so angenehm wie möglich machen.

Doch so richtig angekommen fühlt sich die 32-Jährige dennoch nicht. Fabian meint: "Ich kann mir schon vorstellen, hier einen Alltag mit der Michelle zu haben", doch Michelles Unsicherheit ist deutlich spürbar. Die räumliche Distanz erschwert ein Kennenlernen zusätzlich. Ob sie sich auf eine Fernbeziehung einlassen, gar den Wohnort wechseln oder sich doch für den Gang zum Scheidungsanwalt entscheiden werden?

Emma und Christian: Zartes Pflänzchen der Liebe Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat sich das Paar in den Flitterwochen in Sri Lanka doch noch angenähert. Bei einem romantischen Essen haben die Turteltauben über ihre Beziehung sowie über die Zukunft gesprochen. Dabei mangelte es auch nicht an Komplimenten für Emma, die sich davon begeistert zeigte. "Wir sind die ganze Zeit zusammen und es ist alles harmonisch", sagte die 25-Jährige. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde sie von ihren Followern gefragt, ob sie und Christian noch ein Paar sind. Die hielt sich jedoch bedeckt: "Dürfen wir erst am 23.12. verraten." Ihrer Antwort hat sie aber ein Kuss-Foto beigefügt. Ein Hinweis darauf, dass ihr zartes Pflänzchen der Liebe Bestand hatte?

Jenny und Martin: Nicht mehr zusammen? Bereits während der Hochzeitsreise nach Uruguay gerieten die beiden immer wieder aneinander. Nach der Rückkehr gab es am Bahnhof eine hitzige Diskussion und Martin entschied sich, Jenny nicht zu begleiten, sondern spontan ach Hause zu fahren. Anschließend herrschte für ein paar Tage Funkstille. "Es fühlt sich für mich nicht richtig an, das fortzusetzen", so Martin im Einzelinterview, der das Experiment Ehe im TV abbrechen möchte. Klingt ganz danach, als würde es auf eine Scheidung hinauslaufen.

Desiree und Marco: "S chwer verliebt sind wir noch nicht" Jamaika war das Ziel der Hochzeitsreise von Desiree und Marco. Doch sowohl dort als auch in Marcos Heimatstadt Dresden wollte der Funke (noch) nicht überspringen. Marco ist der 37-Jährigen zu wenig kommunikationsfreudig: "Prinzipiell mag ich Männer schon lieber, die schon etwas extrovertierter sind."

Dass Marco so wenig Fragen stellt, deutet Desiree als Desinteresse. "Irgendwas blockiert ihn, dass er nicht ganz er selbst sein kann", vermutet sie. Auf Nachfrage einer Freundin ihres frisch angetrauten Ehemanns, wie es denn so laufen würde, antwortet sie: "Nöö, schwer verliebt noch nicht. In der Phase sind wir noch nicht." Dennoch gebe es viele Gemeinsamkeiten – ob die für eine Zukunft reichen?

Francisca und Kevin: Zeichen deuteten auf Trennung hin Zunächst schien es ein "Perfect Match" zu sein, denn Kevin war "überwältigt", als er Francisca im Brautkleid gesehen hat und auch die 30-Jährige zeigte sich begeistert von ihrem Ehemann. Doch in den Flitterwochen in Vietnam kam es zum großen Eklat und die Baden-Württembergerin packte enttäuscht ihre Koffer. "Ich hoffe, dass wir durch diesen Abstand und dadurch, dass ich mich zurückziehen kann, eine neue Chance bekommen", so Francisca. Ob sich das Paar endgültig getrennt hat oder es weiterhin miteinander versuchen will, wird das große Finale zeigen.

"Hochzeit auf den ersten Blick": Wann ist das Finale? Beim großen Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" am 23.12.2024 um 20:15 Uhr auf SAT.1 wird sich zeigen, wie sich die Paare letzten Endes entschieden haben.