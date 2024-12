2017 lernte sich das Paar in der 13. Staffel "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Gerald war zu dieser Zeit der erste Teilnehmer aus Afrika. Seit 2018 sind die beiden verheiratet und leben zusammen mit ihren zwei Kindern auf einer Farm in Namibia .

Auf Instagram teilt Anna Heiser, der mittlerweile über 235.000 Menschen folgen, regelmäßig Einblicke in das gemeinsame Leben der Familie. Doch ihr Beitrag vom 5. Dezember macht deutlich, wie sehr das Traumpaar die letzten Wochen um seine Liebe kämpfen musste.

Ausfallende Regenzeiten, Dürre, kaum Einnahmen: Nicht nur die Zukunft der Farm in Namibia sieht alles andere als rosig aus, auch die Ehe der Heisers steht laut Anna auf der Kippe. Auf Instagram schreibt sie: " ' Wir sind dabei, uns zu verlieren' - ein Satz, der seit Wochen in meinem Kopf herumschwirrt. [...] Es ist ein Satz, den ich mir nie hätte vorstellen können zu fühlen – und doch beschreibt er unsere Realität."

Trennung steht im Raum

Anna überraschte ihre Follower mit ungewohnt offenen Worten über ihre Ehekrise: "Wir haben schwierige Phasen durchgemacht, in denen wir hart an uns arbeiten mussten. Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss", so die 34-Jährige. Sie hätten sich als Paar verloren. Dabei betonte sie, wie wichtig Kommunikation und gegenseitiges Verständnis seien.

Ihre Ehrlichkeit wird von der Community sehr geschätzt. Viele Fans drückten in den Kommentaren ihre Unterstützung aus und lobten Anna für ihren Mut, dieses sensible Thema öffentlich anzusprechen.