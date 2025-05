© No Revisions / Unsplash

In einer Partnerschaft muss man häufig zahlreiche Kompromisse schließen, so auch beim Essverhalten. So verzichtet man beispielsweise vielleicht auf bestimmte Zutaten für das selbstgemachte Pesto, weil der oder die Liebste es nicht mag.

Das altbekannte Sprichwort "Liebe geht durch den Magen" hat sich in vielen Beziehungen bereits wohl mehrmals bewährt. Doch was passiert, wenn das Essverhalten des Partners so "schwierig" ist, sodass nur noch eine Trennung als einziger Ausweg im Raum steht? Das hat sich auch eine Userin auf Reddit gefragt, die auf der Plattform ihr Dilemma beschreibt.

Freund isst nur Fast Food und Nudeln In dem Reddit-Beitrag erzählt die Userin makeme_f4f_pdx, dass ihr Partner nur sehr eingeschränkte Lebensmittel essen kann und "generell wählerisch" sei. Von der Community wollte sie wissen, ob sie im Unrecht ist, wenn sie ihren Freund aufgrund seines Essverhaltens nicht in den Urlaub mitnehmen möchte. "Er kann im Grunde nur Chicken Fingers (Anm. d. Red.: frittierte Hühnerfiletstreifen), gegrillten Käse, Mac and Cheese und Pad Thai essen", heißt es in dem Posting. "Ich habe ihn noch nie ein Gemüse essen sehen". Das Paar sei erst seit ein paar Monaten zusammen, die Userin würde ihren Partner "lieben", sie selbst würde "alles essen" und sei beim Konsum von Lebensmitteln wohl nicht eingeschränkt.

Doch nun wolle das Pärchen auf Urlaub fahren, worauf sich die Frau nicht freuen würde: "Ich weiß, dass ich meinen ganzen Tag darauf ausrichten muss, Essen zu finden, das er essen kann, und ich muss mir auch noch anhören, wie er sich beschwert, dass es nicht dasselbe ist", schreibt sie weiter. "Selbst wenn es in einem Restaurant Chicken Fingers oder Mac and Cheese gibt, wird es nicht dasselbe sein wie bei uns zu Hause, und ich möchte im Urlaub nichts davon hören." In den Kommentaren fragte ein neugieriger User, ob der Freund der Posterin nur diese Lebensmittel essen "kann" oder "will". Die Betroffene antwortete daraufhin, dass ihr Freund als Kind "nie etwas anderes zu essen bekommen hat". Er sei deswegen nicht in der Lage, "den Geschmack von normalem Essen", das nicht verarbeitet ist, zu ertragen. Damit stellt sie klar, dass keine Erkrankung oder ein medizinischer Grund sein Essverhalten beeinflusst.

User von Essverhalten empört In einem weiteren Kommentar schreibt die Reddit-Userin weiter, dass sie sich für ihren Freund schämen würde, wenn sie mit ihm in der Öffentlichkeit isst. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass er nur Chicken Fingers oder Schokoladenmilch konsumieren kann. "(...) der Gedanke daran, ihn zu einer Veranstaltung oder einem Abendessen mit Freunden/Familie mitzunehmen und ihn wie ein Kleinkind essen zu lassen, lässt mich schon Fremdscham empfinden", schreibt sie weiter.

Zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen bestärkten die Frau in ihrer Denkweise und erklärten, dass ihre Entscheidung berechtigt sei. Die Reddit-User und -Userinnen erzählten von ihren eigenen Erfahrungen: "Ich habe mir gesagt, NIE wieder mit den wählerischen Essern zusammen zu sein, nachdem ich mit einem Chicken Fingers Man zusammen war. Irgendwie wird immer von dir erwartet, dass du auch die Mahlzeiten planst."

zusammen war. Irgendwie wird immer von dir erwartet, dass du auch die Mahlzeiten planst." "Ich verstehe, dass ich manche Dinge nicht mag, aber wenn es nicht um medizinische Gründe/Allergien geht, gibt es einen Punkt, an dem das einfach hochnäsig und nervig ist als erwachsener Mann."

ist als erwachsener Mann." "Selbst wenn jemand einen triftigen Grund hat, wählerisch zu sein, liegt es doch in seiner Verantwortung, damit wie ein Erwachsener umzugehen."

"Wenn er die ganze Zeit beim Essen sitzt und sich beschwert, vor allem, wenn es ein Problem ist, das er selbst verursacht hat, wie kann das sein Verhalten in anderen Bereichen seines Lebens widerspiegeln ?"

wie kann das sein seines Lebens ?" "Wenn man von deiner Beschreibung ausgeht, dass es sich nicht um ein gesundheitliches Problem handelt, sondern er einfach wählerisch ist, würde ich ihn auch nicht mitnehmen. Er würde definitiv seine Freude an der Reise vermiesen."

Beziehung wegen Essverhalten beendet In einem Update verkündete makeme_f4f_pdx, dass sie die Beziehung beenden möchte: "Ich werde mit ihm Schluss machen. Nachdem ich durch eure Antworten einen Blick in meine Zukunft geworfen habe, ist mir klar geworden, dass ich das nicht tun kann und es uns letztendlich zerstören wird. Ich danke euch."