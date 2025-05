Pamela Reif und Willi Whey geben Trennung bekannt: Das war der Grund

Pamela Reif war "Traumfrau"

In dem Interview sprach der Influencer darüber, dass er zwei Jahre lang mit Reif (28) liiert war. "Es war eine wunderschöne Zeit mit einer großartigen Frau. Pamela ist wirklich eine Traumfrau", so Whey, der mit bürgerlichem Namen Willi Willwohl heißt. Das Paar lernte sich 2022 bei dem Dreh einer Social-Media-Kampagne kennen. Die beiden verstanden sich überaus gut miteinander: "Es hat direkt geknistert, da war schon was in der Luft", erklärte der Influencer weiter.