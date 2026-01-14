Kristy Sarah und Desmond Scott waren für ihre "perfekte Ehe" auf Social Media bekannt. Vor allem die 30-Jährige hat sich auf TikTok eine große Popularität erarbeitet – ihr folgen mehr als 17 Millionen Menschen auf der Plattform, ihrem Ehemann Desmond mehr als 1,5 Millionen. Mit ihren lustigen Videos erfreuten die Influencerin und der gelernte Koch ihre Fans. Zudem sind sie Miteigentümer von der Produktionsfirma Meant To Be Films, die sich auf Hochzeitsideografie und Storytelling spezialisiert hat. Doch jetzt werden traurige Nachrichten bekannt: Kristy Sarah Scott hat die Scheidung von Desmond eingereicht.

Scheidung nach 12 Jahren Ehe Die Liebesbeziehung der Scotts wurde von ihren Followern immer wieder idealisiert. Das Paar lernte sich bereits mit 14 und 16 Jahren kennen, heiratete 2014 und bekam zwei Söhne zusammen. Seit 2023 posteten sie regelmäßig Videos über ihren Hausbau in Texas. Die ersten Gerüchte um ein Beziehungsende kamen bereits 2025 auf, als die Influencerin am 18. Dezember ein Video veröffentlichte, in dem sie zeigt, dass sie in der Küche verzweifelt, weil sie kochen möchte. Im vorherigen Content hat man immer wieder gesehen, dass Desmond für seine Ehefrau gekocht hat.

Die Tatsache, dass die 30-Jährige das nun selbst übernehmen muss, spricht für einige User und Userinnen Bände. "Ich erinnere mich, als sie sagte, sie werde nie lernen zu kochen, weil sie einen Koch geheiratet hat. Jetzt lernt sie es ... es ist wirklich vorbei", kommentierte eine Userin. Kurz darauf verbreitete sich die Annahme, dass der 32-Jährige seiner Partnerin untreu war. Am 10. Jänner bestätigte TMZ das Liebes-Aus: Gerichtsdokumente zeigten, dass die Content Creatorin Ende 2025 nach zwölf Jahren die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht hatte.

Desmond Scott veröffentlicht Statement Am selben Tag bestätigte Desmond Scott die Trennung und teilte in einer Instagram-Story ein Statement: "Zunächst möchte ich mich bei Kristy, unserer Familie und allen, die von der öffentlichen Aufmerksamkeit um diese Situation betroffen waren, entschuldigen", schrieb der Influencer. "Ich weiß, dass diese Nachricht für viele enttäuschend war, und es tut mir wirklich leid für den Schmerz, den sie verursacht hat."

Zudem betonte er: "Kristy ist die Mutter meiner Kinder, und das wird immer an erster Stelle stehen. Ich werde auch weiterhin voll und ganz ein aktiver, präsenter und liebevoller Vater für unsere Jungen sein, so wie ich es immer war." Anschließend ging er auf den Trennungsgrund ein und erklärte, dass er und seine Frau "vor Herausforderungen standen und sich aufrichtig bemühten, diese zu bewältigen". Er habe Ende 2025 geäußert, dass er sich von ihr trennen wolle und habe danach "Entscheidungen getroffen", auf die er "nicht stolz" sei. "Ich habe die Verantwortung für mein Handeln übernommen, ihr dies persönlich mitgeteilt und wir haben uns schließlich zur Scheidung entschlossen", schrieb Scott weiter.