Christian Wolf und Romina Palm: Statement zu Trennungsgerüchten

Immer wieder kursieren Gerüchte über eine mögliche Trennung zwischen Model Romina Palm (26) und "More Nutrition"-Gründer sowie Abnehm-Influencer Christian Wolf (30). Auf Instagram bezog der 30-jährige Unternehmer nun Stellung zu den Spekulationen.

Paar ist seit Ende 2023 zusammen Seit November 2023 sind die beiden offiziell zusammen. Im April 2025 folgte die Verlobung während eines romantischen Aufenthalts in Wien, und Ende Mai wurde ihre gemeinsame Tochter Hazel geboren. Anfang Juli zog das Paar nach Zypern, wo sie ein neu gebautes Haus mit Meerblick bezogen.

Romina Palm oft allein mit Baby Während Christian Wolf als Unternehmer und Influencer für verschiedene Projekte oft auf Reisen ist, verbringt Romina Palm den Großteil der Zeit auf der Mittelmeerinsel. Unterstützt wird sie dabei von einer Nanny, doch die Distanz zu ihrer Familie und die häufige Abwesenheit des 30-Jährigen setzen ihr zu.

Sind Romina Palm und Christian Wolf getrennt? Dass die jungen Eltern oft tagelang getrennt voneinander sind und Romina Palm nun eine Therapie begonnen hat, sorgt bei einigen Followern für Gesprächsstoff. Auf Instagram wurde ein Fan konkret und wollte wissen: "Seid ihr getrennt?"

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christian Wolf (Instagram) Christian Wolf hat auf Instagram einige private Fragen von seiner Community beantwortet.

Wolf räumt mit den Spekulationen auf und antwortet mit einem klaren "Nein". Dazu teilte er zwei Fotos, die ihn während eines Videotelefonats mit seiner Freundin und Tochter Hazel zeigen. Er kommentierte: "Das ist ja das Lustige an solchen Gerüchten. Aber ich kann es auch verstehen. Klickt sich ja scheinbar gut."

Warum geht Romina Palm in Therapie? Den genauen Grund für den Beginn ihrer Psychotherapie hat die Influencerin nicht öffentlich gemacht. Auf Instagram erklärte sie jedoch offen: "Ich habe jetzt lange Zeit versucht, Dinge mit mir selbst auszumachen. Aber das schaffe ich nicht mehr. Meine größte Sorge ist, dass sich meine Probleme negativ auf Hazel auswirken."