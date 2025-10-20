Vera Kravtsova (27) erlangte durch ihre Teilnahme bei der Castingshow "The Voice of Belarus" landesweite Popularität. Neben ihrer Leidenschaft für den Gesang hegte sie den Traum, als Model Karriere zu machen. Doch dieses Vorhaben endete tragisch: Laut belarussischen Nachrichtenportalen kam die junge Frau in Thailand ums Leben. Sie soll dort Opfer eines Menschenhandelsrings geworden sein.

Entführt und zur Arbeit in "Scam Center" gezwungen Mehreren Medienberichten zufolge reiste die Belarussin Mitte September aufgrund eines vermeintlichen Modelangebots nach Bangkok. Doch das verlockende Angebot entpuppte sich als Falle eines Menschenhandelnetzwerks. Berichten des belarussischen Nachrichtenportals Minskaya Pravda zufolge soll die 27-Jährige entführt, nach Myanmar verschleppt und zur Arbeit in einem Online-Betrugscenter ("Scam Center") gezwungen worden sein. Von dort aus wurden gezielt Betrugsversuche geplant, um Opfer – meist wohlhabende Männer – zu täuschen und sensible Daten oder Geld zu erbeuten. Die Erlöse flossen an eine organisierte Verbrecherbande.

Ermordet und ihrer Organe beraubt? Am 4. Oktober brach der Kontakt zur Familie der jungen Frau plötzlich ab. Die Kriminellen forderten ein Lösegeld von 500.000 US-Dollar (rund 429.000 Euro), falls sie die junge Frau lebend zurückkehren sollte. Da die Angehörigen das Geld nicht aufbringen konnten, wandten sie sich an die Botschaft. Doch kurz darauf berichteten die Entführer, Vera Kravtsova soll "wegen schlechter Leistung" bereits tot, ihre Organe auf dem Schwarzmarkt verkauft und ihre sterblichen Überreste eingeäschert worden sein.

Das sagen Freundinnen der Vermissten Offiziell bestätigt wurden diese Informationen bislang nicht. Eine enge Freundin der 27-Jährigen, Violetta, äußerte gegenüber dem Nachrichtenportal kp.ru Zweifel an der Darstellung der Tragödie: "Vera ist nicht gezielt modeln gegangen. Es ist überhaupt nicht ihr Ding; sie ist ein eher ruhiger Mensch. Es kann also unmöglich sein, dass sie zum Modeln gezwungen wurde, um Männer zu betrügen … Und niemand hat Veras Mutter angerufen und ihr erzählt, dass sie ermordet, für ihre Organe verkauft oder eingeäschert wurde. Ehrlich gesagt hoffe ich immer noch, dass nichts davon wahr ist und Vera lebt." Eine weitere Freundin von Vera hingegen sagt: "Sie war sehr naiv und glaubte wirklich an das Gute im Menschen. Wenn die Entführung tatsächlich stattgefunden hat, dann wahrscheinlich wegen ihres Vertrauens und ihrer Offenheit."