Nach dem Fund eines toten Kindes unweit von Güstrow, bei dem es sich laut Ermittlern wahrscheinlich um den vermissten Fabian (8) handelt, wurde bei der Obduktion eine Gewalteinwirkung festgestellt. Dies bestätigte die Rostocker Staatsanwaltschaft. Bereits zuletzt sagte der Rostocker Staatsanwalt Harald Nowack, dass „ein Drittverschulden nicht auszuschließen ist. Mehr wird die Obduktion ergeben“. Auch weitere Ermittlungsmaßnahmen hingen von den Ergebnissen ab.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Polizeipräsidium Rostock

Nachdem sich Fabians Eltern nicht imstande sahen, die Leiche zur Identifikation in Augenschein zu nehmen, wird die schlussendliche Klärung, ob es sich um den seit Freitag vermissten Grundschüler aus Güstrow handelt, noch länger dauern. Eine DNA-Analyse soll Gewissheit bringen. Entsprechende Proben sind laut Nowack bereits genommen worden. Ein Ergebnis gibt es aber noch nicht. „Das wird wahrscheinlich noch ein paar Tage in Anspruch nehmen.“ Bürger findet Leiche Gefunden wurde die Leiche nach den Worten eines Sprechers schließlich nach dem Hinweis eines Bürgers, der sich am späteren Vormittag an die Beamten gewandt habe.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Mutter den Jungen nach Aussage der Polizeisprecherin früher aus der Schule abgeholt. Er habe Nasenbluten gehabt, was bei ihm häufiger vorgekommen sei. Wegen Unwohlseins war Fabian vergangenen Freitag nicht in der Schule und allein zu Hause, während die Mutter arbeitete. Er durfte laut Polizei die Wohnung verlassen, wenn er abends zu einer bestimmten Uhrzeit wieder zurückkehrt. Als er am Freitagabend nicht nach Hause kam, versuchte die Mutter zunächst selbst, den Jungen ausfindig zu machen und meldete ihn schließlich als vermisst. Tagelange Suche nach vermissten Fabian (8) aus Güstrow Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach dem Jungen, in und um Güstrow. Sie klingelten an Haustüren und führten Befragungen durch. Die Suche erfolgte per Boot, Hubschrauber, mit Hunden und Tauchern. Zunächst konnten Hunde die Spur des Jungen bis zum Güstrower Omnibusbahnhof verfolgen, bevor sie sich laut Polizei verlor. An einer Bushaltestelle in der Nähe von Zehna südlich von Güstrow setzte der Hund wieder an. Dort lebt der Vater des Jungen. Auch dort verlor sich die Spur wieder in einem Wald. Am Montagabend schlugen mehrere Leichenspürhunde unabhängig voneinander auf dem südlich von Güstrow gelegenen Inselsee an. Eine Suche auf dem See unter anderem mit Feuerwehrtauchern blieb ohne Ergebnis.