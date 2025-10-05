Cold Case Jenni Scharinger: Familie lobt 50.000 Euro für Hinweise aus

Mit einem Zeugenaufruf hat sich die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag an die Öffentlichkeit gewandt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde das Foto einer jungen Frau veröffentlicht. Sie gilt seit dem 21. Jänner 2018 - also seit mehr als sieben Jahren - als vermisst.

Jennifer Scharinger war 21 Jahe alt, als sie "unter bedenklichen Umständen aus ihrer Wohnung in Wien-Brigittenau verschwunden ist", wie Polizeisprecherin Julia Schick sagt. Nun wird erneut ein Anlauf unternommen, um Licht in diesen Cold Case zu bringen.

Die Familie von Jenni lobt - in Absprache mit Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Wien - eine Belohnung in Höhe von 50.000 Euro für Hinweise aus, die zur Klärung dieses mysteriösen Falls führen. "Vielleicht ergibt sich ein neuer Ermittlungsansatz", erklärt Schick den Hintergrund.

Ermittler gehen von Gewaltdelikt aus Dem Verschwinden der gebürtigen Hollabrunnerin sei ein Streit mit ihrem Ex-Lebensgefährten vorausgegangen. Aufgrund bisheriger Erhebungen und der gegebenen Umstände wird seitens der Kriminalpolizei von einem Gewaltdelikt ausgegangen. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch bis heute negativ.

Der KURIER hat sich diesem Vermisstenfall mehrfach gewidmet - unter anderem in einer Folge seines Podcasts "Dunkle Spuren".

Rückblick: In der Nacht ihres Verschwindens schickte die junge Frau mutmaßlich um 1.16 Uhr ein Foto an ihre Freundin. Auf dem Foto steht sie neben ihrem Freund in einer Parkgarage in Wien, beide lächeln in die Kamera. Jenni schreibt dazu: „Bin save (sic!)“. Es ist das letzte Lebenszeichen von ihr, seitdem fehlt jede Spur von der Frau. Ob sie die Nachricht selbst verfasst hat? Unklar. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bis heute negativ. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, ermittelt bis heute. Ihre Familie geht vom Schlimmsten aus, hat die Suche nach Jenni nie aufgegeben. Indizien gibt es viele. Doch keinen einzigen Beweis. Im Visier steht zunächst der Ex-Freund der Frau. Die Ermittlungen wurden aber letztlich eingestellt.

Erst neun Tage, nachdem das ominöse Foto verschickt wurde, wird die 21-Jährige als vermisst gemeldet. Sie war nach ein paar Tagen Urlaub nicht im Büro aufgetaucht. „Jenni hat mich plötzlich angeschrien. Sie hat sich getrennt, ich solle ausziehen“, sagte der Freund zur Polizei. Ohne persönliche Gegenstände verschwunden Dann sei sie aus der Wohnung gestürmt. Doch Handy, Geldbörse und Ausweise blieben in der Wohnung. Nach und nach kommen weitere merkwürdige Details in diesem Fall ans Licht. Handys und Computer von Jenni und ihrem Freund liefern den Ermittlern mehrere heiße Spuren.