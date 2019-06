Vermisste Jennifer Scharinger: Rastlose Suche nach Gewissheit

Gegen Mitternacht verabschiedeten sich die Freundinnen. „Jennifer hat mich noch zur Wohnung begleitet. Und dann hat sie die letzte U-Bahn gerade nicht mehr erwischt“, erzählt Alexandra B. Jennifer rief ihren Ex-Freund an, der holte sie mit dem Auto ab. Das letzte Foto zeigt die junge Frau an diesem Abend mit ihm in einer Tiefgarage.

Das Verschwinden der Freundin war das Schlimmste, was ihr je passiert sei, sagt Alexandra B. „Und es ist immer präsent, du wirst immer wieder damit konfrontiert.“ Früher habe man im Freundeskreis viel darüber gesprochen, was man tun sollte, was passiert sein könnte. Jetzt schweigen viele lieber. „Jeder versteht, was der andere denkt. Ich sage, dass Jennifer weg ist. Aber mir ist klar, dass sie tot ist.“

Sie wünscht sich, dass Jennifers Leiche endlich gefunden wird. Auch wenn dann noch so grauenvolle Details bekannt werden könnten. „Die Ungewissheit ist schlimmer.“