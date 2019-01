Ein Abschied von Jennifer Scharinger

Um 1.16 Uhr nachts trafen sich am Dienstag die ersten Freunde und Familienmitglieder vor der Brigittakirche in Wien-Brigittenau. Eine Mahnwache war es, die sie bei klirrender Kälte abhielten - im Andenken an die vermisste Jennifer Scharinger und gegen Gewalt an Frauen.

1.16 Uhr - diese Uhrzeit war bewusst gewählt. Genau vor einem Jahr um diese Zeit entstand das letzte Bild der 21-jährigen Jus-Studentin. Es war ein Selfie, das sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund in einer Parkgarage aufgenommen hatte. Wenige Stunden später war die junge Frau verschwunden.

Bis heute fehlt jede Spur von ihr. Dass sie noch lebt, daran glaubt niemand mehr. Jennifers Mutter Brigitta Scharinger lud deshalb zum Abschiednehmen in die Kirche ein. Bei einem Gedenkgottesdienst um 8 Uhr früh kamen diesem Aufruf rund 100 Menschen nach. Verwandte, Freunde, Bekannte gedachten der jungen Frau. Zahlreiche Fotos, Kerzen und Blumen waren beim Kircheneingang drapiert.