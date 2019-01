Verschwundene Jennifer Scharinger: Suche nach dem schwarzen Koffer

Der letzte Abend, ein Streit und eine Racheaktion

21. Jänner 2018: Jennifer verbrachte den Abend mit einer guten Freundin, besuchte mit ihr ein paar Lokale. Der damalige Freund soll Jennifer schließlich abgeholt und nach Hause gebracht haben. Dabei entsteht auch das letzte Bild, auf dem die beiden zu sehen sind.

22. Jänner 2018: In der Früh kam es zum Streit zwischen Jennifer und ihrem Freund. Die 21-Jährige machte Schluss und schmiss ihn aus der Wohnung in der Ospelgasse in Wien-Brigittenau. Gegen 12 Uhr Mittag wurde sie noch von drei Personen gesehen, als sie die Wohnung verließ. Dann verliert sich ihre Spur. Auffällig: Sie dürfte keinen langen Ausflug geplant haben. Sie hatte etwa keine Tasche dabei. Das Handy der jungen Frau wurde später in der Wohnung gefunden. Auch die Geldbörse und der Reisepass waren in der Wohnung. Erst nach einigen Tagen wird Anzeige erstattet – Jennifer war bei ihrer Arbeitsstelle, dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger, nicht aufgetaucht.

7. Juni 2018: Bei der Polizei läuteten die Alarmglocken: Ein konkreter Hinweis im Vermisstenfall Jennifer Scharinger war eingegangen. Eine Frau behauptete, die Wienerin sei entführt worden. Sie nannte auch das Kennzeichen des Wagens des mutmaßlichen Entführers. Der Hinweis kam just zum 22. Geburtstag der Abgängigen am 7. Juni. Schnell stellte sich heraus: Die Frau beschuldigte ihren Ex. Der Hinweis dürfte eine Racheaktion gewesen sein.