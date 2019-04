Vermisstenfall Scharinger: Ermittlungen gegen Ex-Freund eingestellt

Was mit Jennifer Scharinger am 22. Jänner 2018 passiert ist, gibt Rätsel auf. Die junge Frau verschwand an diesem Tag in Wien-Brigittenau. Zur Mittagszeit wurde sie zum letzten Mal beim Verlassen ihres Wohnhauses in der Ospelgasse gesehen.

Seitdem suchen Ermittler nach Scharinger - dass sie noch am Leben ist, glaubt niemand mehr. Mehrere Suchaktionen nach der Leiche der jungen Frau blieben aber erfolglos. Die Ermittler durchkämmten mehrmals Waldgebiete im Wald- und Weinviertel.