Ex-Freund von vermisster Jennifer bekam Besuch von Mordermittlern

Jennifer Scharinger ist verschwunden. Von der 21-jährigen Frau fehlt seit 22. Jänner jede Spur. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Auch ein Mord wird nicht ausgeschlossen. Zwei Monate nach dem Verschwinden der Frau aus ihrer Wiener Wohnung standen Mordermittler vor der Haustür ihres Ex-Freundes, einem Gärtner aus dem Waldviertel. „Sie sind auf gut Glück zu uns gekommen, haben alles durchsucht. Mein Sohn wird als Verdächtiger geführt. Aber das ist völliger Blödsinn“, sagt der Vater des jungen Mannes.

Wie berichtet, suchten Taucher der Cobra in der Vorwoche den Ottensteiner Stausee ab. Die Vermutung: Jennifers sterbliche Überreste könnten hier zu finden sein. Weil der See im Winter fast durchgehend zugefroren und nur ein kleiner Teil entlang der Staumauer frei war, wurde speziell in diesem Abschnitt nach der Frau gesucht – ohne Erfolg.

Anlass dafür war unter anderem eine Auswertung des Handys des jungen Mannes. Der Ex-Freund soll sich zur Zeit rund um das Verschwinden der jungen Frau am Stausee aufgehalten haben. Laut Zeugen auch in Begleitung einer jungen Frau. „Das stimmt schon“, sagt sein Vater. „Aber er hat sich hier mit einer alten Freundin getroffen, die gerade eine Trennung hinter sich hatte. Die beiden haben sich gegenseitig ausgeweint. Der Name ist der Polizei bekannt, das wurde bereits bestätigt.“ Auch Jennifer hatte sich unmittelbar vor ihrem Verschwinden von dem Waldviertler getrennt. „Was nicht gesagt wurde: Es gab Streit, weil sie ein Problem hatte. Mein Sohn hatte sie darauf angesprochen. Da hat sie ihn aus der Wohnung geschmissen. Er wollte ihr eigentlich einen Heiratsantrag machen.“ Jennifer hätte ihn aufgefordert, seine Sachen innerhalb einer Woche zu packen.