Clash der Generationen bei "The Voice of Germany"

"The Voice of Germany" startet am Donnerstag (20.15 Uhr, ProSieben) in die 15. Staffel. Die Macher greifen gerne auf altbewährte Promi-Coaches zurück - etwa auf Rea Garvey. Der Ire (52, "Supergirl") ist schon zum siebenten Mal dabei, zuletzt saß er dort vor drei Jahren. Bei der Show-Premiere 2011/2012 betreute der "Voice"-Dino den späteren ESC-Teilnehmer Michael Schulte. Der in Spanien aufgewachsene Songwriter Nico Santos (32, "Better") ist zum vierten Mal im Format zu sehen. "Es ist sehr lustig, weil die Dynamik dieses Jahr so anders ist als sonst. Es fühlt sich manchmal wie ein Clash der Generationen an", sagte er der dpa. Damit meint Santos vor allem die Rap-Oldies Michi Beck und Smudo (zum sechsten Mal bei "The Voice"), die er zuvor kurioserweise noch nie persönlich kennengelernt habe.

Die beiden 57-Jährigen brachten mit den Fantastischen Vier ("Die Da") 1995 schon ihr viertes Album heraus - in dem Jahr wurde Shirin David gerade erst geboren. Die 30-jährige Rapperin ("Bauch Beine Po"), nach 2023 zum zweiten Mal dabei, repräsentiert die junge Generation, die vor allem online stattfindet. Sie hat bei Instagram 6,5 Millionen Follower - fünfmal so viele wie alle anderen Coaches zusammen. Die Suche nach der eigenen Gesangsstimme Durch soziale Medien und Streamingdienste kann heutzutage jeder Newcomer seine Songs online präsentieren, die Gewinnerinnen und Gewinner von Castingshows haben es immer schwerer, in der Masse hervorzustechen. Die Siegerinnen der letzten drei "Voice"-Staffeln (Anny Ogrezeanu, Malou Lovis Kreyelkamp und Jennifer Lynn) dürfte kaum noch jemand in Erinnerung haben.