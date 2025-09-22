Austropromis

Wie Schauspielerin Adriana Zartl ihren 50. Geburtstag gefeiert hat

Nina Proll und Adriana Zartl
Schauspielerin Adriana Zartl wurde am 14. September 50 Jahre alt, gefeiert wurde aber erst jetzt.
22.09.25, 05:00
"Frau wird ja nur einmal 50", meinte Schauspielerin Adriana Zartl zu ihrer Geburtstagsfeier im Lokal "Sky53".

Geburtstag hatte sie bereits am 14. September, gefeiert wurde aber erst jetzt mit zahlreichen Freunden, wie den Schauspielern Nina Proll und Gregor Seberg, Musicalstar Drew Sarich, sowie den Kabarettisten Nadja Maleh und Christoph Fälbl.

Adriana Zartl und Gregor Seberg

"Wir haben bis 4 in der Früh gefeiert. Es gab Geschenke und persönliche Worte. Bin zutiefst dankbar für so liebe Freunde, alles Herzensmenschen", so Zartl.

