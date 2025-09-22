Wie Schauspielerin Adriana Zartl ihren 50. Geburtstag gefeiert hat

"Frau wird ja nur einmal 50", meinte Schauspielerin Adriana Zartl zu ihrer Geburtstagsfeier im Lokal "Sky53".

Geburtstag hatte sie bereits am 14. September, gefeiert wurde aber erst jetzt mit zahlreichen Freunden, wie den Schauspielern Nina Proll und Gregor Seberg, Musicalstar Drew Sarich, sowie den Kabarettisten Nadja Maleh und Christoph Fälbl.

