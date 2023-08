➤ Lesen Sie hier mehr: Königin Máxima: Tiefe Trauer im niederländischen Königshaus

„Man muss gut zuhören können, man muss, glaube ich, mit dem Herzen hinhören. Man muss wirklich empathisch sein und es geht einem natürlich auch nahe. Man lernt Menschen in einem Moment kennen, wo sie total offen und verwundbar sind. Und das ist ein ganz heikler und wertvoller Moment, wo man wirklich aufpassen muss und den man gut balancieren muss, um Informationen über die verstorbene Person rauszubekommen“, erklärt die Mimin ihre Herzensaufgabe (Anfragen unter adriana.zartl@callas.at).

Bezüglich der Schauspielerei tut sich bei Adriana Zartl derzeit auch wieder viel. Sie arbeitet u. a. an ihrem Solokabarettprogramm, welches im April 2014 in der Kulisse Wien Premiere feiern wird. „Es geht ums Essen und die Liebe. Also das, was mich täglich beschäftigt“, meint sie lachend.

Nächstes Jahr wird sie auch auf der Rosenburg Theaterspielen.