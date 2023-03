Witwen-Effekt: Für Männer endet die Trauer eher tödlich

Leugnen, Wut, Feilschen und Verhandeln, Depression und schließlich: Annahme. Die Trauerphasen nach Elisabeth Kübler-Ross, eine der bekanntesten Sterbeforscherinnen weltweit, ziehen sich über Monate, Jahre – manchmal sogar Jahrzehnte.

Einer neuen Studie aus Dänemark zufolge bleibt etlichen verwitweten Männern die Trauerbewältigung aber verwehrt. Weil sie schon kurz nach dem Ableben der Partnerin selbst versterben.

Witwen-Effekt

Wenn Männer kurz nach dem Tod ihrer Ehefrauen sterben, oder umgekehrt, spricht man vom Witwen-Effekt. Das Phänomen tritt hauptsächlich bei emotional eng verbundenen, hochbetagten Paaren auf. Die emotionale Belastung strapaziert das Herz und schwächt das Immunsystem. In fortgeschrittenem Alter kann sich das tödlich auswirken.

Allerdings zeigte sich nun bei einer Analyse von Daten von fast einer Million Däninnen und Dänen im Alter von 65 Jahren und darüber, dass jüngere Menschen – insbesondere Männer – noch stärker gefährdet sind. An der Studie wirkten Forschende aus Dänemark, Großbritannien und Singapur mit, veröffentlicht wurde sie vor wenigen Tagen in der Fachzeitschrift PLOS One.

Man stellte fest, dass das Risiko, innerhalb eines Jahres nach dem Ableben des Partners oder der Partnerin zu sterben, umso höher war, je jünger die Betroffenen waren. Insgesamt konnte gezeigt werden, dass Männer im Jahr nach dem Verlust ein um 70 Prozent höheres Sterberisiko hatten als nicht verwitwete Männer im gleichen Alter. Verwitwete Frauen hatten ein um 27 Prozent höheres Sterberisiko als Frauen, die nicht verwitwet waren.

Die Erhebung hat ihre Schwächen: Beeinflussende oder verzerrende Faktoren auszuschließen, kann bei dieser Art der Forschung knifflig sein. Das Älterwerden geht allgemein mit einem höheren Sterberisiko einher. Zudem teilen Paare oft Lebensgewohnheiten und andere Verhaltensweisen (beispielsweise Ernährung und Sport betreffend), die eine große Rolle für die Gesundheit spielen.

Aufgrund der groß angelegten Analyse und des langen Untersuchungszeitraums von bis zu sechs Jahren waren die Forschenden aber in der Lage, spezifische Risikofaktoren für den Witwen-Effekt zu benennen.