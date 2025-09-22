Partycrew von "Money Boy" mischt das "Forsthaus Rampensau" auf
Als Tour-DJ steht Marvin mit Rapper Money Boy auf der Bühne. Jetzt tauscht er aber die Musikwelt gegen Reality-TV. Denn gemeinsam mit seinem Freund, Rapper Ferry wird er ins ATV-"Forsthaus Rampensau" ziehen.
"Ferry fragte, ob ich Bock auf Reality-TV hab. Hab ich! Wir wollen definitiv gewinnen – aber fair. Wir möchte da drin eine fantastische Zeit haben, mit einem Getränk in der Hand chillen und am Schluss mit dem Siegerscheck rausgehen. That’s it!", zeigt sich Marvin sehr gechillt.
Nach Kult-Goalie Otto Konrad & Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth & #BSF-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas & Sandra, Ex- "Match in Paradise"-Couple Sabrina & Daniel, den "Tinderreisen"-Queens Yessica & Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer & Künstlerfreund Herbert Wallner, der militanten Veganerin Raffaela & ihrem Freund Tobi, sind Ferry und Marvin das achte Paar der 4. Staffel "Forsthaus Rampensau".
Die neuen Folgen gibt's ab 16. Oktober auf JOYN und ATV.
