Ehemalige Lagerfeld-Muse zieht ins "Forsthaus Rampensau"

Schön langsam wird's voll im "Forsthaus Rampensau". Und das nächste Duo, das verkündet wurde, wird schon auch mal für Überraschungen sorgen. Denn die ehemalige Muse von Modeschöpfer Karl Lagerfeld (gest. 2019), Carmen Kreuzer, wird einziehen. Sie posierte auch für Zeitschriften wie Vogue, Elle und Harper's Bazaar.

„Ich hatte allein eine 300-Quadratmeter-Wohnung in New York, im Forsthaus wird’s wohl enger“, scherzt Kreuzer. Sie nimmt ihren Freund und Künstler Herbert Wallner mit, der es einst mit dem längsten Bild der Welt (200 Meter) ins Guinness Buch der Rekorde schaffte. "Ich hab mich neun Monate abgeschottet, um mein Rekordkunstwerk zu erschaffen. Da halte ich auch zwei Wochen unter ein paar Wahnsinnigen aus", nimmt er es locker.