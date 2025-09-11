Neue "Forsthaus Rampensau"-Bewohnerin glaubt nicht, dass sie gewinnen kann

Der Start der ATV-Sendung "Forsthaus Rampensau" rückt immer näher, denn ab 16. Oktober werden die neuen Folgen immer um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV ausgestrahlt. Und jetzt wurde auch wieder ein neues Duo verkündet, das einziehen wird. Diesmal hat ATV allerdings schon recht tief in der Trash-TV-Kiste gewühlt und die beiden "Tinderreisen"-Teilnehmerinnen Yessica und Linda hervorgezaubert.

"Ich will unbedingt gewinnen", sagt Linda. Doch sie glaubt nicht wirklich daran, dass das auch passieren könnte. "Niemand mag Only-Fans-Girls und mein ADHS steht mir wohl auch im Weg", gibt sie sich schon vor dem Start geschlagen. Na, das darf ihre Teampartnerin Yessica aber nicht hören, denn sie ist drauf und dran, den Sieg mit nach Hause zu nehmen. "Wenn mir einer blöd kommt, dann werde ich von Yessica zu Stressica. Ich fürchte nichts und niemanden!"