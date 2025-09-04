ATV inszeniert Drama: Ex-Paar trifft im "Forsthaus Rampensau" aufeinander

Man erinnere sich: bei ihrem Einzug ins Forsthaus meinte sie, dass sie hoffe "bloß nicht auf Lukas zu treffen". Na, da ist das Drama wohl vorprogrammiert.

Schön langsam füllt sich das "ATV-Forsthaus Rampensau". Das Paar, das jetzt verkündet wurde, könnte für ordentlich Zündstoff sorgen. Denn die beiden "Bauer sucht Frau"-Kandidaten und mittlerweile auch Verlobten Lukas und Sandra werden einziehen und dort auch auf eine Bekannte treffen: Lukas' Ex-Verlobte Vanessa .

Denn rund um den Zillertaler Viehbauer Lukas herrschte in der letzten "Bauer sucht Frau"-Staffel ein ordentliches Tohuwabohu. Während der Hofwoche verlobten sich Lukas und Vanessa - bis zur großen Wiedersehens-Sendung war diese Liebe aber lange schon wieder Geschichte.

Doch Lukas kam natürlich nicht mit leeren Händen, sondern mit seiner neuen Verlobten Sandra. Aber auch dieses Glück währte nicht lange, denn direkt in der Sendung erfuhr Sandra, dass Lukas es mit der Treue wohl nicht ganz so ernst genommen hat. "Das Vertrauen ist weg, ich lege die Verlobung auf Eis", verkündete sie da.

Tja, das Eis dürfte jetzt jedenfalls wieder geschmolzen sein und die beiden präsentieren sich wieder als verlobt. "Wir sind nicht nur Bauernpaar, wir sind auch ein Power-Paar", haben sie als ihren Leitspruch festgelegt.