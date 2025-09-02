US-Kult-Maklerin und "Bauer sucht Frau"-Kandidatin zieht ins "Forsthaus Rampensau"

Nachdem vor einigen Tagen der Einzug von "Torwart"-Legende Otto Konrad ins ATV-"Forsthaus Rampensau" bekannt wurde, steht jetzt das nächste Duo fest.

Die aus der Reportage-Reihe "Very Good for Hollywood" bekannte Immobilienmaklerin Elizabeth ist gemeinsam mit ihrer Freundin Vanessa mit von der Partie. "Ich hatte genug von Hollywood und liebe die österreichische Küche. Somit habe ich Glamour gegen Leberkässemmeln getauscht", begründet Elizabeth ihre Rückkehr in die Steiermark.

Die große Liebe hätte sie dann noch bei "Bauer sucht Frau" gesucht, aber leider ohne Erfolg. Ihre Freundin Vanessa hatte da vermeintlich schon etwas mehr Glück, denn sie machte bereits zweimal bei der Kuppelshow mit. Bei ihrer letzten Teilnahme kam es sogar zur "Probe-Verlobung" mit dem Zillertaler Bauern Lukas für die Kameras, doch dann kam alles anders als gedacht.

"Die Sache mit Lukas ist Geschichte. Ich freu mich aufs Forsthaus und seine Männer. Und hoffe bloß, dass Lukas dort nicht auftaucht."

Ab 16. Oktober gibt's die neuen Folgen von "Forsthaus Rampensau" auf JOYN und ATV.