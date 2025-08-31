Otto Konrad und Schlagersternchen: ATV enthüllt Rampensau-Duo

Die Kärntner Alm ruft wieder nach den Rampensäuen, die neue Staffel "Forsthaus Rampensau" startet am 16. Oktober auf ATV und Joyn. Und auch die ersten prominenten Bewohner stehen schon fest - und zwar zieht Ex-Tormann und ehemaliger Dancing-Stars-Kandidat Otto Konrad ein. Gemeinsam mit Schlagersängerin Bianca Holzmann will er sich gegen die anderen Paare durchsetzen.

"Ich war immer jemand, der neue Erfahrungen nicht scheut und als Projektmanager und Unternehmensberater sollte ich mit allen Menschen klarkommen. Mal sehen, ob mich das Forsthaus an Grenzen bringt!", so Konrad dazu. Aber warum gemeinsam mit Holzmann?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bernhard Eder Bianca Holzmann und Otto Konrad