Otto Konrad und Schlagersternchen: ATV enthüllt Rampensau-Duo
Die Kärntner Alm ruft wieder nach den Rampensäuen, die neue Staffel "Forsthaus Rampensau" startet am 16. Oktober auf ATV und Joyn.
Und auch die ersten prominenten Bewohner stehen schon fest - und zwar zieht Ex-Tormann und ehemaliger Dancing-Stars-Kandidat Otto Konrad ein. Gemeinsam mit Schlagersängerin Bianca Holzmann will er sich gegen die anderen Paare durchsetzen.
"Ich war immer jemand, der neue Erfahrungen nicht scheut und als Projektmanager und Unternehmensberater sollte ich mit allen Menschen klarkommen. Mal sehen, ob mich das Forsthaus an Grenzen bringt!", so Konrad dazu. Aber warum gemeinsam mit Holzmann?
"Wenn die vom Forsthaus mich nochmal anrufen, dann zieh ich mit dir ein!", dieses Versprechen gab er der Sängerin. Zwei abgelehnten Anfragen später ist es nun so weit.
"Ich möchte mich als Person und Schlagersängerin präsentieren, aber grundsätzlich bin ich als Fan der Sendung noch viel gespannter darauf, wie es im Forsthaus wirklich sein wird", sagt Holzmann. Man darf also gespannt sein ...
