Streit vorprogrammiert: "Militante Veganerin" zieht ins "Forsthaus Rampensau"

Das ATV-"Forsthaus Rampensau" wird immer voller und das nächste Paar wird dort wohl für ordentlich Aufregung sorgen. Denn auch dabei sind Tobi und Raffaela. Raffaela ist auf Social Media besser bekannt als "Die Militante Veganerin" und sorgt mit ihren Videos für ganz schön viel Aufsehen. Denn als Aktivistin hat sie es sich zum Ziel gesetzt, die ganze Welt vegan zu machen. Dass das natürlich nicht jedem gefällt, dürfte auch klar sein. Auf Kompromisse wie etwa Vegetarismus steigt Raffaela übrigens auch nicht ein.

"Ich möchte im Forsthaus für die anderen vegan kochen. Dann sehen sie, dass Essen ohne Tiermord und Ausbeutung nicht nur möglich, sondern menschlich notwendig ist“, sagt Raffaela. Wie gut das dem einen oder anderen Bewohner gefallen wird, kann man sich wohl denken. Auch ihr Lebensgefährte Tobi, der gemeinsam mit ihr einzieht, lebt natürlich vegan: "Ich habe schon eine Menge Ausreden gehört, warum Menschen angeblich Tierprodukte brauchen. Fakt ist: Keine dieser ,Begründungen' rechtfertigt den Missbrauch von Tieren. Nicht vegan sein ist schwach!" Na bumm, es bleibt abzuwarten, wie die anderen Promis mit diesen Angriffen umgehen werden.