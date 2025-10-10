Wo ist Influencer Kevin Njie? Das fragt sich zurzeit auch seine Ex-Partnerin Emely Hüffer, mit der der 29-Jährige ein gemeinsames Kind hat. Die Content Creatorin mit über 426.000 Fans postete am 10. Oktober eine Story, in der sie bekanntmacht, dass Njie vermisst wird.

Ist Kevin Njie in Bali verschwunden? In der Story schreibt Hüffer, dass ihr Ex-Partner sich zuletzt auf Bali aufgehalten habe. "Es steht ein sehr schlimmer Verdacht aus und wir brauchen jede Information, die es gibt über seinen letzten Standort oder wer was von ihm gehört hat", heißt es in dem Posting, in dem auch die Polizei Berlin markiert ist.

In einer weiteren Story steht, dass Njie zuletzt am 6. Oktober 2025 im Canggu Mexikola Club gesehen wurde. Seitdem soll von ihm jede Spur fehlen. Auch seine Social-Media-Accounts, unter anderem TikTok, wurden deaktiviert und sind nicht mehr auffindbar.

Ex-"Prominent getrennt"-Teilnehmer Sidar Sahin teilte auf Instagram, dass er mit Bekannten in Bali Kontakt aufgenommen hätte, um bei der Suche zu helfen. "Die hören und schauen sich jetzt um", schreibt der Content Creator in einer Story.

Wegen Verletzung nicht bei "Fame Fighting" Kevin Njie hätte bei der Box-Show "Fame Fighting" gegen Reality-Star Daymian Weiss antreten sollen. Doch am 6. Oktober kam die Nachricht, dass der Kampf nicht stattfinden wird. "Kevin Njie kann leider den Kampf gegen Daymian Weiß nicht antreten. Er ist auf Bali in der Kampfvorbereitung und hat sich dort verletzt. Nun wird er zu unserem Ringarzt kommen, der ihm wieder auf die Beine hilft." Um welche Verletzung es sich dabei handelte, ist unbekannt.

Emely Hüffer sagt Show-Auftritt ab Emely Hüffer und Kevin Njie lernten sich bei "Too Hot To Handle: Germany" 2022 kennen. Sie verliebten sich vor laufenden Kameras ineinander und bekamen 2023 ihren Sohn Ocean. 2024 trennten sich die Liebenden wieder, das Co-Parenting erwies sich laut mehreren Social-Media-Beiträgen als "schwierig". Dass die Content Creatorin das Verschwinden ihres Ex-Partners-aufwühlt, zeigt auch ein weiteres Posting seitens Hüffer. Ihren Auftritt für ihren Podcast "Hot Soul" am 11. Oktober in Stuttgart sagte die 29-Jährige kurzfristig aus "privaten Gründen" ab.