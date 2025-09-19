Eine Familie aus in den USA bangt um ihre Verwandte Geraldina Peguero-Mancebo und ihren einjährigen Sohn Jeyden Peguero. Die Mutter und ihr Kind wurden zuletzt am 12. September in Reading City, Pennsylvania gesehen. Doch seitdem fehlt von den beiden jede Spur.

Mutter reagierte nicht mehr auf Nachrichten Die 30-Jährige und ihr Kind wurden gegen 20:30 Uhr noch in der Stadt gesichtet, doch danach konnte die Familie von Peguero-Mancebo keinen Kontakt mehr zu der Frau aufbauen. Heinel Miguel Medrano, Geraldinas Cousin, erklärte gegenüber WFMZ-TV : "Wir sind sehr traurig. Ihre Mutter ist wirklich am Boden zerstört, sie kann nicht einmal sprechen."

Auf keine Nachrichten reagiert Medrano erklärte weiter, dass die Familie mit der 30-Jährigen ständig im Kontakt stehen würde, als sie auf keine Nachrichten mehr reagierte, wurden ihre Verwandten hellhörig. "Wir sind ständig miteinander im Gespräch“, sagte Medrano. "Dadurch haben wir gemerkt, dass etwas nicht stimmt, denn am Freitag haben wir festgestellt, dass sie auf keine der Nachrichten geantwortet hat. Es ist also völlig untypisch für sie, einfach aus dem Nichts zu verschwinden."