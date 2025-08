Wo ist Michele Ann Joy Bourda ? Die 59-Jährige besuchte am Freitag zusammen mit ihrem Mann den Strand von Ofrynio in der Stadt Kavala und machte es sich auf Sonnenliegen gemütlich. Als ihr Ehemann nach einem kurzen Schlaf erwachte, war seine Frau plötzlich verschwunden .

Britin in Griechenland verschwunden

Laut The Sun wurden ihre Wertgegenstände am Strand aufgefunden. Die Polizei hat eine groß angelegte Suchaktion gestartet, um die Vermisste zu finden. Ein Beamter der Küstenwache erklärte gegenüber dem Medium, dass sich die Britin "vorübergehend" in Serres in Nordgriechenland aufgehalten habe. Ihr Mann sei Grieche, Bourda ist britische Staatsbürgerin.