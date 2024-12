Bauer sucht Frau: Stefanie Hausen berichtet von Herzinfarkt

Herzinfarkt mit 42 Jahren: Diese Diagnose bekam Stefanie Hausen, die aus der Show "Bauer sucht Frau" bekannt ist. 2023 suchte sie in der Show nach der großen Liebe. Nun berichtet die Landwirtin über einen Herzinfarkt, der fast dazu geführt hat, dass sie Weihnachten im Krankenhaus verbringen musste.

Klinikaufenthalt über Feiertage

Am 23. Dezember klagte die Deutsche über "unfassbar zerstörerische Schmerzen", die nicht nachgelassen haben. Da Hausen aufgrund einer Herzklappenentzündung, die sie vor 20 Jahren erlitt, mit einem erhöhten Infarktrisiko lebt, begab sie sich in ärztliche Aufsicht. Ein positiver Herzinfarktsschnelltest und ein EKG später war die Ex-Kandidatin auf dem Weg in eine Klinik. Dort wurde zuerst angekündigt, dass ein Kardiologe einen invasiven Eingriff durchführen wolle – mit Hausen wurde dies jedoch nicht besprochen. Nachdem der TV-Star mehrere Stunden allein gelassen wurde, habe er sich laut eigenen Angaben ohne ärztlichen Rat selbst aus dem Krankenhaus entlassen.