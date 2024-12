"Bauer sucht Frau" Finale 2024: Welche Paare sind noch zusammen?

Lediglich bei Kuhhalter Marcel (29) aus Bayern und Jasmin (30) scheint sich eine Romanze anzubahnen. Immerhin wurde die Hofwoche mit einem romantischen Liebesgeständnis beendet und auch ein Kuss ist gefallen. In der vorletzten Folge (die auf RTL+ immer eine Woche früher gezeigt wird) sieht es ganz so aus, als würde das zarte Pflänzchen ihrer Liebe auch nach Drehschluss Bestand haben.

Die 30-Jährige schwärmt: "Ich hätte nie gedacht, dass man jemanden in so kurzer Zeit so tief ins Herz schließen kann." Und auch der Mutterkuhhalter schwebt auf Wolke sieben: "Du bringst so viel Fröhlichkeit in mein Leben, das macht mich wahnsinnig glücklich. Ich möchte, dass das bleibt."