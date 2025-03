Rund 300 Passagiere eines Air-India-Langstreckenfluges waren auf dem Weg in Richtung Delhi . Doch nach fast fünf der insgesamt 14 Flugstunden musste der Flieger wieder umdrehen und zum internationalen Flughafen nach Chicago zurückkehren.

Toiletten-Panne der Grund

Der Grund: Fast alle Toiletten des Fliegers waren verstopft und nicht mehr funktionstüchtig. Besonders ärgerlich, denn Crew und Reisende waren rund zehn Stunden in der Luft und kamen am Ende wieder genau dort an, wo sie gestartet sind.