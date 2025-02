Sicherheitslücke am Flughafen Wien? Afghane gelang ohne Papiere in Flugzeug

Ticketkontrolle, Sicherheitscheck, Passkontrolle, Boarding – wer schon einmal geflogen ist, kennt die Vielzahl an Hürden , die es zu überwinden gilt, bevor man endlich im Flugzeug sitzt. Ein Afghane am Flughafen Wien-Schwechat hatte darauf jedoch offenbar wenig Lust: Wie die Kronen Zeitung berichtet, gelang es ihm, sämtliche Kontrollen zu umgehen und ohne Papiere an Bord eines Flugzeugs nach China zu gelangen.

Chinesen schickten ihn zurück nach Wien

Nach dem erfolgreichen Einstieg in die Maschine versteckte sich der Afghane auf der Bordtoilette. Erst während des Fluges wurde er von der Crew entdeckt. Nach der Landung in Shenzhen übergaben ihn die chinesischen Behörden umgehend an die österreichischen Behörden – per Rückflug nach Wien. Dort wartete bereits das Stadtpolizeikommando Schwechat auf den blinden Passagier.

Nach dem Vorfall kündigte der Flughafen Wien-Schwechat an, seine Sicherheitsmaßnahmen weiter zu optimieren: "Das Stadtpolizeikommando Schwechat hat den Vorfall gemeinsam mit den Verantwortlichen des Flughafens Wien-Schwechat zur Optimierung der Sicherheitsstandards evaluiert."