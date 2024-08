"Wir hassen Indien": Warum Neu-Delhi am Hochwasser in Bangladesch schuld sein soll

In Bangladesch kommt es seit vergangenem Mittwoch durch Monsunregen zu schweren Überschwemmungen . 5,2 Millionen Menschen im Land sind vom Hochwasser betroffen. Mindestens 20 Menschen verloren in den Fluten ihr Leben .

Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus übernahm übergangsmäßig in Bangladesch die Regierungsverantwortung.

Der Vorwurf : Indien soll im Zuge des Machtwechsels in Bangladesch und des Abtritts von Ex-Regierungschefin Scheich Hasina absichtlich Wasser aus dem Dumbur-Staudamm ausgelassen haben und die Überschwemmungen verursacht oder zumindest verschlimmert haben.

Im 170-Millionen-Einwohnerland geben viele nun dem Nachbarstaat Indien Schuld an der Katastrophe.

Das Wasser steht teilweise bis zur Brust. Viele versuchen ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen.

Nahid Islam, ein Mitglied des Übergangskabinetts von Yunus sagte gegenüber dem US-Sender CNN: "Indien hat mit der ohne Vorwarnung erfolgten Öffnung des Staudamms Unmenschlichkeit gezeigt.“

Indien teilte der Übergangsregierung mit, dass es durch einen zu hohen Wasserstand zu einer "automatischen“ Wasserabgabe kam, so die Führung in Bangladesch. Die starken Regenfälle seien dafür verantwortlich gewesen.

Indien: "Leid auf beiden Seiten"

Das indische Außenministerium stellte in einer Stellungnahme klar, dass das durch den Damm ausgelassene Wasser nicht an dem Hochwasser schuld sei. So seien die Überschwemmungen zu einem Großteil auf Ausläufe des Gumti-Flusses unterhalb des Damms zurückzuführen.

"Die Überschwemmungen auf den Flüssen, die Indien und Bangladesch gemeinsam haben, sind ein gemeinsames Problem, das den Menschen auf beiden Seiten Leid zufügt, und zu ihrer Lösung ist eine enge Zusammenarbeit erforderlich“, heißt es in der Erklärung der indischen Regierung. In Indien starben mindestens 26 Menschen bei den Überschwemmungen, 64.000 mussten in Notlagern Schutz suchen.