Bangladeschs autoritäre "Mutter der Menschlichkeit" ist Geschichte

Die Nachricht verkündete Armeechef General Waker-uz-Zaman in einer Fernsehübertragung. Die Bildung einer Übergangsregierung wurde aufgetragen. Laut Reuters habe Zaman "fruchtbare" Gespräche mit den Führern aller großen politischen Parteien geführt. Er werde sich bald mit Präsident Mohammed Shahabuddin treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zaman forderte die Menschen dazu auf, nun nach Hause zurückzukehren und die Proteste einzustellen.

Politischer Werdegang

Die inzwischen ehemalige Premierministerin Hasina war seit 2009 im Amt und regierte mit Unterbrechungen insgesamt mehr als 20 Jahre. 1996 wurde sie erstmals ins Amt gewählt. Mit ihrer Zeit an der Spitze des Staates wird der wirtschaftliche Aufschwung eines des einst ärmsten Landes der Welt in Verbindung gebracht. Sie galt als Figur der Demokratiebewegung. In den letzten Jahren wandelte sich ihr Führungsstil allerdings und wurde stetig autoritärer. Im Jänner gewann sie neuerlich die Wahlen, errang 223 von 300 Parlamentssitzen und ging in ihre fünfte Amtszeit. Ein großer Teil der Oppositionsparteien boykottierte die Wahl. Im Vorfeld wurden laut Opposition über 25.000 Politiker festgenommen. Diplomaten aus China, Russland und Indien gratulierten dennoch zum "absoluten Sieg".