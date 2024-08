Bangladesch: Mindestens 300 Tote bei Protesten

In Bangladesch ist die Zahl der Toten bei den Protesten gegen Regierungschefin Sheikh Hasina am Sonntag auf mindestens 300 gestiegen.

Dies berichtete am Montag die Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Berichten der Polizei, von Ärzten in Krankenhäusern und Beamten. Die Proteste sollen am Montag wieder aufgenommen werden.