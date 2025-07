Fitnessstudio verbietet Frauen über 24 Jahren den Zutritt

Das ist der Grund

In der Mitteilung, in welcher der Name des Fitnesscenters nicht offenbart wird, befand sich etwas weiter unten dann auch eine Begründung für diese Maßnahme: Man wolle den Bedürfnissen jüngerer Frauen nach einem "eigenen, angenehmen Raum während der Stoßzeiten nach der Schule und am frühen Abend" gerecht werden und reagiere auf entsprechendes Feedback der Kundinnen, hieß es.