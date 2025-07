Wien-Donaustadt: Schlägerei im Fitnessstudio

Weil ein 17-Jähriger angeblich ein Waschbecken in einem Fitnessstudio in Wien-Donaustadt zu lange belegt haben und nicht respektvoll genug gewesen sein soll, ist ein 29-Jähriger am Mittwochabend ausgeflippt.

Zwar hatte sich dieser - noch verbale - Streit bereits vor einigen Tagen zugetragen, eskalierte nun aber beim neuerlichen Zusammentreffen zu einer Schlägerei, berichtete die Polizei am Donnerstag.