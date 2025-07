Wien-Favoriten: Wieder Messerstich in "Waffenverbotszone"

Erneut hat es einen Messerstich in der "Waffenverbotszone" in Wien-Favoriten gegeben: Ein 24-jähriger Syrer, der angeblich einen Streit schlichten wollte, wurde in der Nacht auf Donnerstag nicht lebensgefährlich am Rücken verletzt. Zu den Beteiligten konnte oder wollte der Syrer keine Angaben machen, berichtete die Polizei.