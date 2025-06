Immer jüngere Mitglieder: Ab welchem Alter darf man ins Fitnessstudio?

Das beobachtet auch Christian Hörl , Branchensprecher in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) . Er beobachtet bereits seit ein paar Jahren einen „enormen Zuwachs“, wie er dem KURIER mitteilt. „Das ist auch stärker als in den anderen Altersgruppen“, so Hörl.

Vor allem in der aktuellen Zeit vor dem Sommer werben diese mit Sonderangeboten. So wollen die Betreiber auch in der Urlaubssaison Trainierende in die Studios locken. Für viele Fitnesscenter das Hauptargument, um gegen Outdoor-Sportarten und Gratis-Trainingsgeräten in Parks bestehen zu können: Die Klimaanlage.