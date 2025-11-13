Monatelang sorgten die sogenannten Labubus für einen enormen Ansturm bei der jungen Generation: Die kleinen Plüschanhänger mit ihren monsterhaften Grinsen und zugleich niedlichem Erscheinungsbild wurden zum Must-have vieler Sammler und Influencer. Besonders der Überraschungseffekt, da man beim Kauf nicht wusste, welche Figur sich in der "Blind Box" verbirgt, steigerte maßgeblich den Beliebtheitsgrad.

Mittlerweile hat der Hype deutlich nachgelassen, doch die Kosmetikmarke Essence greift das Erfolgsrezept nun auf und bringt die "Rare Bears" heraus. Was steckt hinter den bunten Bären und wo kann man sie kaufen?

Was sind die "Rare Bears"? Die "Rare Bears" vereinen Beauty-Gadget und Taschenanhänger in einem Produkt. Dreht man den Kopf auf, so verbirgt sich im Inneren ein nach Vanille duftender Lipgloss. Die kleinen Bären gibt es in Pink, Mintgrün, Lavendel und Rosa. Ob sie einen ähnlichen Hype wie einst die Labubus auslösen werden, bleibt abzuwarten.

Schon jetzt werden die ersten "Rare Bears" auf Verkaufsplattformen wie willhaben angeboten. Teils zu Preisen, die mehr als das Doppelte des ursprünglichen Verkaufspreises betragen.

Österreich: Wo kann man die "Blind Boxen" kaufen? Die limitierten Essence "Rare Bears" werden in wenigen Tagen in den Drogeriemärkte dm und BIPA verfügbar sein: dm: voraussichtlich ab 17.11. für 3,45 Euro

voraussichtlich ab für 3,45 Euro BIPA: voraussichtlich ab 19.11. für 3,99 Euro Auf Instagram hatte eine Userin nach dem Verkaufsstart gefragt. Seitens des Social-Media-Teams von dm Österreich heißt es: "Eventuell sind sie bereits in dieser Woche erhältlich oder nächste Woche! 😍" und "Ende dieser Woche bzw. Anfang nächster Woche 😍" Jedoch ist die Stückzahl begrenzt. Bei dm werden die "Rare Bears" voraussichtlich nur in den größeren Filialen erhältlich sein. Laut Informationen des Social-Media-Teams sollen sie zudem auch im dm-Onlineshop verfügbar sein.