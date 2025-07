Sie haben große Kulleraugen, Hasenohren, ein böses Grinsen und spitze Zähne: Labubus sind niedlich und hässlich zugleich. Der weltweite Hype ist jetzt auch nach Österreich und Deutschland geschwappt. In China sind die Fellmonster jedenfalls schon lange angesagt. Die Popularität der wertvollen Figuren ließ bereits Fälschungen in Umlauf geraten, die etwa der chinesische Zoll fand.

Etikett am Plüschtier : Originale haben einen QR‑Code am Etikett, Fakes meist nicht.

Die Labubus richteten sich dagegen in erster Linie an Frauen, sagt Christian Ulrich, Vorstandssprecher der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg. "Das ist kein Produkt für das Kinderzimmer. Labubus sind ein Modeaccessoire, ein Statement." Gerne werden diese gut sichtbar an der Handtasche getragen - und kosten auf der offiziellen Pop-Mart-Seite ab etwa 19 Euro. In China reicht die Preisspanne in den Läden von 66 Yuan (knapp 7,90 Euro) bis 1.299 Yuan (knapp 155 Euro).