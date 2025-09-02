Im Zuge des Hypes rund um das popkulturelle Phänomen der bunten Plüschmonster schossen Labubu-Stores in Wien wie Schwammerl aus dem Boden. Doch genauso schnell, wie sie gekommen sind, scheinen sie auch wieder zu verschwinden. So etwa der "La Bubben"-Shop auf der Mariahilferstraße. In einem aktuellen TikTok-Video ist zu sehen, wie sich das Geschäft langsam leert und Restbestände offenbar verschenkt wurden.

Labubus in Wien zu verschenken? In den Aufnahmen sieht man, wie ein TikTok-User gegen 22:30 Uhr spätabends mit einem Labubu in der Hand den "La Bubben"-Shop auf der Mariahilfer Straße 77 verlässt. Ein Blick ins Geschäft zeigt einen Mitarbeiter, der Ware in Kisten packt – die Regale sind größtenteils bereits leergeräumt. Der User kommentiert: "Der 'Labubu'-Laden auf der Mariahilfer Straße sperrt zu und verschenkt gerade die Restbestände."

Der "La Bubben"-Store auf der Mariahilfer Straße ist komplett leergeräumt.

Shop zur Gänze geleert Nur einen Tag später (2. September) waren die Regale bereits vollkommen geleert. Wie die KURIER-Redaktion erfuhr, war die Ware rasch weg. Der "La Bubben"-Store wird durch eine Tchibo-Ausweichfiliale ersetzt.