"Mehr als ein Spielzeug": Wie Eltern mit dem Labubu-Hype umgehen können

Sie sind gleichzeitig süß und furchterregend, nervig und unterhaltsam – und begeistern Erwachsene ebenso wie Kinder. Labubus – kleine Plüschfiguren mit Trollgesicht – baumeln nicht mehr nur von Luxushandtaschen, sondern auch von Schultaschen und Rucksäcken. Die britische Psychologin Tracy King hat sich eingehend mit dem Hype beschäftigt. KURIER: Wie erklären Sie sich den extremen Erfolg der Labubus? Tracy King: Labubus sind mehr als ein Spielzeug – sie sind eine Sprache der Zugehörigkeit. Labubus verbinden auffälliges Design, eine starke Geschichte und das Prinzip „Zeig, was du hast“. Cleveres Marketing und soziale Medien verstärken den Effekt. Wenn ein Spielzeug eine Geschichte erzählt und ein Signal der Zugehörigkeit aussendet, verbreitet es sich schneller als eine Erkältung im Klassenzimmer. Was macht Labubus für Kinder so besonders attraktiv?

Ab dem Schulalter sind Kinder darauf programmiert, Anerkennung zu suchen. Labubus sind dafür wie gemacht: Sie sind sammelbar, vergleichbar und haben einen hohen Wiedererkennungswert – perfekte Zutaten für Gemeinschaft und Freundschaft. Wer einen besitzt, zeigt: Ich bin da, ich bin wichtig, ich gehöre dazu. Für ein Kind liegt die eigentliche Magie also nicht im Plastik, sondern in der Nähe zu Freunden, im gemeinsamen Spaß und dem Gefühl, dabei zu sein. Viele Eltern hören zu Hause den Satz: „Alle anderen haben schon einen!“ – Wie sollten sie reagieren? Eltern müssen nicht gegen den Trend kämpfen, sondern ihren Kindern helfen, damit umzugehen. Am besten ist eine ausgewogene Haltung: Gefühle ernst nehmen, Familienregeln setzen, und wenn man „Ja“ sagt, den Rahmen klein halten – zum Beispiel ein oder zwei Figuren, oder diese nach und nach verdienen lassen. Wichtig ist: Das Gespräch bleibt offen, ohne Vorwürfe.

Wissenswertes über Labubus Entstehung 2015 erschuf der Illustrator Kasing Lung die Figuren für seine Kinderbuchreihe „The Monsters“. K-Pop-Stars machten sie weltweit bekannt. 300 verschiedene Modelle wurden bisher auf den Markt gebracht. Die Labubus sind zwischen acht und 80 Zentimeter groß und ab 15 Euro erhältlich. Fälschungen Die Originale stammen von der Firma Pop Mart. Fake-Versionen werden „Lafufus“ genannt.