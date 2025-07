Das Labubu-Geschäft am Graben ist nämlich nicht das Erste, das sich im ersten Bezirk angesiedelt hat. Fünf Gehminuten entfernt öffnete drei Wochen zuvor ein vermeintlicher Monster-Konkurrent seine mit Graffiti besprühten Pforten. Am Kohlmarkt – der teuersten Adresse Wiens. Dort, wo ein Quadratmeter locker 500 Euro pro Monat kostet und Traditionslokale wie Demel sowie hochpreisige Marken – von Dior bis Gucci – die Nachbarn sind.

Labubu bleibt nur vorübergehend

Sein Name ist Elsa – einfach nur Elsa. Er spricht für seinen Chef, einen Luxustaschenhändler, der sowohl den kleinen Shop am Kohlmarkt als auch den großen Store am Graben betreibt – eigentlich unter der Marke Nomz Luxury. Die Labubus hat man nur als Taschen-Accessoire dazu schenken wollen – weil aber die Kunden aktuell Labubus interessanter finden als die Taschen, hat man kurzzeitig umgeschwenkt. Taschen raus, Monster rein.

Langfristig wäre das kein Geschäftsmodell, sagt Elsa. Den Store am Graben plant man, für vier bis fünf Tage mit Lafufus und ähnlichen asiatischen Charakteren zu füllen – vielleicht ist er also schon wieder weg, wenn dieser Artikel erscheint. Am Kohlmarkt ist das Monster-Ende noch unbestimmt – flaut der Hype ab, soll ein Nomz-Schmuckhandel an seine Stelle treten. Ein klassischer Fall von Pop-up-Store also. Doch es gibt auch jene Geschäfte, die mit Labubus handeln und bleiben. Nicht zuletzt, weil die Kundschaft immer interessierter an Produkten aus Asien ist.