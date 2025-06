Handel verstärkt Kampf gegen chinesische Billigst-Plattformen Temu, Shein & Co

Seit den Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump gegen die Flut an Billigstwaren aus China, verstärken die asiatischen Anbieter ihre Verkaufsanstrengungen in Europa massiv - teils mit unlauteren Mitteln.

Ähnliche Beispiele gab es mit etwa Schuhen, mit weit überhöhten Bleiwerten in den Absätzen, erzählt Handelsverband-Chef Rainer Will im KURIER-Gespräch. Oder mit Nachthemden für Kinder mit giftigen Chemikalien im Stoff, die natürlich in Europa verboten sind - aber dennoch über das Internet verkauft werden, meist zu Spottpreisen.

Als Konsequenz verstärkt Will nun seinen Kampf gegen den unfairen Wettbewerb. Er hat am Montag einen Forderungskatalog präsentiert, mit dem er die Politik wach rütteln will, in der EU sowie in Österreich.

Will sagt: "Rund 90 Prozent der auf Fernost-Plattformen angebotenen Produkte entsprechen nicht den geltenden europäischen Normen. Es ist völlig unbegreiflich, warum diese Marktplätze in der EU nicht längst gesperrt wurden. Würde ein österreichischer Händler zu 90 Prozent gesundheitsgefährdende Fake-Produkte verkaufen, müsste er von Amst wegen sofort schließen."