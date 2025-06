Alarmierend: Fast jede/r zweite Handelsangestellte hat schon Gewalt erlebt

Ein Kunde nähert sich dem Ausgang des Supermarktes, sieht einige Menschen an der Kassa angestellt und beginnt zu brüllen: "Zweite Kassa, bitte!" Reagiert das Personal nicht in der Sekunde, legt der Kunde mit Unmutsäußerungen wie "wieder mal völlig überfordert" oder "wie komm i dazu, da so lang anzustehen" nach.

Für die Handelsangestellten ein tägliches Ärgernis. Laut einer Umfrage der Gewerkschaft GPA unter 1.513 Handelsangestellten und GPA-Mitgliedern wurden 58,9 Prozent von Kunden selbst schon einmal angeschrien oder eingeschüchtert. Weitere 57,8 Prozent wurden an ihrer Arbeitsstelle schon beschimpft oder beleidigt und 34,6 Prozent waren mit Hänseleien oder Verspottung konfrontiert. "Was uns die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich erzählen, ist nicht nur eine Statistik, das ist gelebte Realität", bestätigt Billa-Betriebsrätin Sabine Grossensteiner.

Schreien, hänseln, schimpfen

Auch bei den beobachteten Vorfällen liegt Herumschreien (77 Prozent), gefolgt von Beschimpfungen (74,5 Prozent) und Hänseleien (66,6 Prozent) an der Spitze. In Summe hat fast jede/r Zweite (46,7 Prozent) bereits Gewalt am Arbeitsplatz erlebt.

Anmerkung: Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) definiert Gewalt am Arbeitsplatz als „jede Handlung oder jedes Verhalten, das von gesellschaftlich akzeptierten Normen abweicht und im Zusammenhang mit der Arbeit dazu führt, dass eine Person bedroht, beleidigt, psychisch oder physisch verletzt wird.“

Laut Befragung sieht mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) grundsätzlich eine Zunahme von Gewalt in den vergangenen fünf Jahren. Für GPA-Vorsitzende Barbara Teiber ist das nicht hinnehmbar. "Wer einkaufen geht, hat keine Lizenz, Beschäftigte respektlos zu behandeln. Wer Menschen im Handel anschreit, beleidigt oder bedroht, überschreitet eine Grenze, nicht nur rechtlich, sondern auch menschlich", so Teiber.