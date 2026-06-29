Die deutsche Reality-TV-Bekanntheit ("Das Sommerhaus der Stars", 2025) und Fitness-Influencerin Edda Pilz (25) löste mit ihrem Outfit am Flughafen auf Social Media eine hitzige Debatte aus: Weil sie nach Ansicht einer Airline-Mitarbeiterin zu freizügig gekleidet war, durfte sie zunächst nicht an Bord.

Zu knapp bekleidet? Influencerin darf nicht in den Flieger Als sie vor einigen Tagen von Berlin aus mit der Lufthansa verreisen wollte, trug sie ein Sport-Outfit, bestehend aus einer schwarzen kurzen Hose sowie einem weiß-schwarzen Sport-Bustier. In ihrer Instagram-Story schilderte sie den Vorfall sichtlich aufgelöst direkt am Flughafen: "Die Frau, die die Boardingpässe eingescannt hat, guckt mich so an und sagt so: 'So können Sie nicht einsteigen!'" Auf ihre Nachfrage, was das Problem sei, soll die Mitarbeiterin erwidert haben: "Sie haben nichts an!" Ihre knappe Kleidung sei für einen Lufthansa-Flug unpassend. Sie solle sich bedecken, andernfalls könne sie nicht einsteigen.

Boarding-Mitarbeiterin: „ Du bist nackt“ Die 25-Jährige verteidigte ihre Kleiderwahl vor der Kamera und erklärte, dass bei rund 30 Grad ein Sport-Outfit für sie naheliegend war. Zudem betonte sie, die Angestellte habe sie in einem unangemessenen Ton auf das luftige Outfit aufmerksam gemacht: „Ihr checkt nicht, in welchem Ton sie mit mir geredet hat. Sie meinte: 'Du bist nackt.'“

Im Interview mit RTL berichtete Pilz, wie unangenehm ihr die Situation gewesen sei. Die Gate-Mitarbeiterin soll zu ihr gesagt haben: "Du siehst ja, du hältst hier gerade alles auf. Wegen dir hat der Flug jetzt Verspätung und zieh dich jetzt endlich an!" Mit einer geschlossenen Sweater-Jacke durfte die Social-Media-Persönlichkeit schließlich doch noch an Bord.

Hitzige Debatte auf Social Media entfacht Das Instagram-Reel wurde inzwischen über 942.000 Mal aufgerufen. In der Kommentarspalte entfachte eine Diskussion darüber, welche Kleidung an Bord eines Flugzeugs angemessen ist und was als unpassend gilt. Eine Nutzerin schreibt: „Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie man auf die Idee kommt, so in einen Flieger zu steigen.“ Eine andere sieht das ähnlich und befürwortet das Vorgehen der Airline-Mitarbeiterin: „Richtig so.“ Andere wiederum können nicht nachvollziehen, weshalb das Sport-Outfit problematisch gewesen sein soll. „Häää, wieso solltest du so nicht ins Flugzeug steigen dürfen?“, fragt sich ein User.

Flugbegleiterinnen äußern sich Auch Flugbegleiterinnen meldeten sich zu Wort: „Lufthansa-Flugbegleiterin hier. Liebe Edda, du kannst dich auf dem offiziellen Weg beschweren, wenn der Ton nicht angemessen war. Das tut mir natürlich leid. Aber die Kollegin hat grundsätzlich recht, dich HÖFLICH darauf hinzuweisen, dass du dir bitte etwas überziehst.“ Eine weitere Flugbegleiterin lieferte eine mögliche Begründung: „Flugbegleiterin hier: Wenn du im Notfall evakuiert werden musst und die Rutsche hinunterrutschen musst, verbrennst du dir die kompletten Beine und Oberschenkel mit dem Outfit. Da geht safety leider vor, auch wenn das Gymoutfit schön ist.“