Wer schon ein paar Mal mit dem Flugzeug gereist ist , weiß, dass beim ersten Betreten der Maschine immer die freundlichen Gesichter der Bordcrew auf die Reisenden warten. Doch dahinter steckt nicht etwa nur Höflichkeit, sondern auch ein ausgeklügelter Sicherheitscheck .

Die deutsche Flugbegleiterin Christine Wieland erklärt in einem TikTok-Video, dass die Passagiere und Passagierinnen begrüßt und gleichzeitig genau betrachtet werden. So kann unter anderem gleich herausgefunden werden, ob eine Person alkoholisiert ist oder unter Drogeneinfluss steht. Auch Passagiere und Passagierinnen, die "krank" oder "aggressiv" wirken, werden so gleich bemerkt.

Gern gesehen: große, starke Männer

"Körperlich fitte Passagiere, wie Polizisten, Feuerwehrmänner, also potenzielle Helfer, sind sehr wichtig für uns, um uns bei eventuellen Notsituationen helfen zu können", erklärt Wiegand weiter. Besonders spannend: "Wir ordnen das von ein bis drei Sekunden ein."

Natürlich können die Reisenden von der Crew, die beim Eingang auf sie wartet, ebenfalls profitieren – wer Fragen oder besondere Anliegen hat, kann sich so sofort an das Bordpersonal wenden. Auch die Platzzuweisung kann so für Personen, die nicht so oft verreisen, erleichtert werden.